Mister Movie | Angelina Mango torna all’Università | Ritorno Inatteso Lontano dal Palco

Angelina Mango torna all'Università: Ritorno Inatteso Lontano dal Palco

La talentuosasorprende i suoi ammiratori con una scelta inaspettata, segnando un nuovo capitolo nella sua vita dopo il successo sanremese.Rientro all'Università per Coltivare Passioni e BenessereDopo un periodo di silenzio dovuto a problemi di salute che l'hanno costretta a interrompere il tour,è stata avvistata all'Università di Bologna, pronta ad affrontare un esame. Questoagli studi, pare in Lettere Moderne, rappresenta un modo per prendersi cura di sé e coltivare i propri interessi, al di là della musica.https://twitter.com/carciofin/status/1905261103380111478La decisione di, inizialmente costretta a rinunciare agli impegni musicali per una rinofaringite acuta, dimostra una notevole maturità. Invece di lasciarsi abbattere, la cantante ha scelto di ascoltare il proprio corpo e di dedicarsi a un'altra sua passione: lo studio.