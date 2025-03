Quotidiano.net - Missili su Tel Aviv, volo Ita in arrivo cambia rotta e torna sul mare

Tel, 27 marzo 2025 - Undella Ita Airways in atterraggio a Telè stato costretto ad allontanarsi sulper l'di duedallo Yemen. Tutti i voli sono ancora fermi al Ben Gurion. epa11991580 Israel's Iron Dome air defense system intercepts a projectile over Jerusalem, 27 March 2025. Israel's military announced that two missiles launched from Yemen were intercepted before entering Israeli territory. EPA/ATEF SAFADI I duebalistici sono stati lanciati contro Israele dagli Houthi, i ribelli yemeniti sostenuti dall'Iran, e intercettati con successo dalle difese antiaeree di Israele: lo afferma l'Idf precisando che isono stati abbattuti prima di attraversare i confini del Paese. Lo scrive il Times of Israel. Non si hanno notizie immediate di feriti o danni nell'attacco.