Missili su Tel Aviv, aereo Ita Airways in fase di atterraggio costretto a tornare sul mare

Un volo della Itadiretto all’aeroporto Ben Gurion di Telè statoa cambiare rotta a causa del lancio di duedallo Yemen. L’attacco ha provocato esplosioni udite nello scalo, mentre gli allarmi antistici hanno continuato a suonare in diverse aree di Israele.Leggi anche: Honduras, incidentenel mar dei Caraibi: ci sono almeno 12 mortiVoli sospesi e allerta sicurezzaAl momento, tutti i voli in arrivo e in partenza dal Ben Gurion risultano sospesi, in attesa di ulteriori verifiche sulla situazione. Non è ancora chiaro se le esplosioni registrate siano il risultato dell’intercettazione deida parte del sistema di difesa Iron Dome, utilizzato da Israele per abbattere minacce aeree.L’origine dell’attaccoSecondo quanto riferito dall’esercito israeliano, isarebbero stati lanciati dallo Yemen, territorio controllato dai ribelli Houthi.