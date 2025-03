Secoloditalia.it - Missili houthi su Tel Aviv e proteste nella Striscia: “Fuori Hamas, il popolo di Gaza non vuole la guerra”

Leggi su Secoloditalia.it

Nel cielo terso sopra Tel, due bagliori improvvisi, duebalistici lanciati dallo Yemen, firmati daglie benedetti dall’Iran, sono stati intercettati dalle difese antiaeree israeliane prima ancora di varcare i confini dello Stato ebraico. Nessuna vittima, nessun danno. Solo panico, sirene e l’eco sorda delle esplosioni all’aeroporto Ben Gurion, dove migliaia di famiglie in partenza per le vacanze pasquali si sono riversate nei rifugi. Un volo della Ita Airways in fase di atterraggio è stato addirittura costretto a virare sul mare, altri sono stati sospesi.su Israele, tutti abbattutiL’Idf ha confermato che i razzi sono stati abbattuti. Ma il messaggio che passa non è rassicurante. È la nuova geometria del conflitto: i fronti si moltiplicano, gli attori si moltiplicano, e le traiettorie dellatracciano oggi rotte che lambiscono lo Yemen, la Siria, il Libano, il Mar Rosso e l’Iran.