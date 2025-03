Minority Report | la spiegazione del finale del film con Tom Cruise

Leggi su Cinefilos.it

: ladeldelcon TomIl thriller fantascientificodi Steven Spielberg dipana un contorto mistero di omicidio che continua a sorprendere fino alla fine. Basato sull’omonimo racconto di Philip K. Dick, ilvede protagonista Tomnel ruolo di John Anderton, il capo dell’Unità Precrimine in una visione futuristica di Washington. Utilizzando tre sensitivi chiamati “precog”, la Precrimine è in grado di vedere gli omicidi prima che avvengano e di prevenirli. I colpevoli vengono arrestati, condannati e imprigionati sulla base del fatto che avrebbero indiscutibilmente ucciso qualcuno se non fossero stati fermati.Quando la Precrimine sta per diventare un programma nazionale, un investigatore federale di nome Danny Witwer (Colin Farrell) arriva sulla scena per cercare le falle del sistema.