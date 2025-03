Ilfattoquotidiano.it - Minardi: “A Lawson serviva tempo, specie con questa Red Bull piena di sensori. L’operazione Tsunoda è dettata più dal denaro che dallo sport”

Il ribaltone in casa Redè ufficiale da giovedì mattina. Yukiè un nuovo pilota di Milton Keynes e dal prossimo GP di casa sua in Giappone guiderà la RB21 al fianco di Max Verstappen. Liamfarà invece il tragitto opposto, tornando in Racings, dove corse gli ultimi sei appuntamenti dello scorso Mondiale, andando a punti ad Austin e in Brasile. Fatali per il neozelandese i troppi errori commessi negli appuntamenti iniziali di Melbourne (ritirato) e Shanghai, quando è arrivato per due volte ultimo nelle qualifiche di Sprint Race e normale gara, chiudendo fuori dai punti. Giancarlo, fondatore del team di Faenza, non capisce però la scelta “troppo affrettata” del team della bevanda energetica., il cambiola sorprende?Mi viene in mente un detto romagnolo: ‘Dopo i baiocchi è tutta chiacchiera’, cioè che i soldi valgono più di qualsiasi parola.