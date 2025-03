Ilgiorno.it - Minacce di morte alla dottoressa. Placato e ricoverato diciannovenne

CODOGNO (Lodi)diin reparto. Attimi di tensione in piena notte tra martedì e mercoledì nell’ospedale di Codogno. Un paziente arrivato dapprima in Pronto soccorso e poi dirottato al servizio psichiatrico diagnosi e cura (Spdc) ha minacciato il personale sanitario con una grossa vite. Ennesimo episodio con infermieri e medici loro malgrado vittime di persone violente: i casi nel Lodigiano sono in aumento negli ultimi mesi e anche le forze dell’ordine sono dovute intervenire per evitare guai peggiori agli operatori purtroppo sotto scacco. Anche l’altra notte attorno alle due c’è stato bisogno dell’intervento di due pattuglie dei carabinieri dopo che era arrivata la chiamata al 112 per un ragazzo di 19 anni, che in Pronto Soccorso minacciava il personale. Una volta giunti sul posto i militari dell’Arma hanno accertato che il giovanissimo paziente aveva estratto un oggetto contundente con il quale si era avvicinato minacciosamente ad unain quel momento di turno in Psichiatria.