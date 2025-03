Milano prorogate le zone rosse fino al 30 settembre e aggiunte altre tre aree | il rischio allontanamento per migliorare la vivibilità

Leggi su Open.online

Via Padova, Colonne di San Lorenzo e Rozzano. Sono queste le tre nuovedi, istituite in concomitanza con la proroga di sei mesi,a 30di quelle istituite lo scorso 1° gennaio: Duomo, Navigli e Darsena, stazione Centrale, stazione Garibaldi, stazione di Rogoredo. Dalledesignate potranno essere allontanate le persone considerate minacciose o pericolose per la sicurezza pubblica, oltre che quelle con precedenti penali per reati contro le persone, danneggiamento e armi. Come riporta l’edizione milanese del Corriere della Sera, nella riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza presieduta dal prefetto Claudio Sgaraglia è stato ribadito che lesono state studiate per «garantire ai cittadini migliori condizioni di sicurezza». 1.313 ordini diIn particolare, la proroga servirà – sempre secondo quanto affermato dal prefetto – a rendere più vivibili leinteressate in vista del periodo estivo, durante il quale si intensificano le attività all’aperto e l’arrivo dei turisti.