Ilgiorno.it - Milano-Parigi in treno AV, Frecciarossa o Tgv? Durata, orari, prezzi: qual è il servizio migliore

, 27 marzo 2025 –in? Oui, s’il vous plait. La città-motore dell’economia italiana e la capitale francese fra pochi giorni saranno molto più vicine. Stanno per fare il loro debutto, infatti, ben due servizi che collegheranno direttamente le città, permettendo tempi di viaggio più rapidi ed evitando ai passeggeri i cambi di convoglio, da sempre fonte di ansia per le coincidenze. Un’occasione per i turisti, così come per donne e uomini d'affari. Si tratta, in realtà, di due ritorni. I collegamenti – gestito l’uno da Trenitalia, l’altro dalla “cugina” Sncf – erano finiti in un cassetto nell’agosto del 2023, successivamente alla frana abbattutasi sulla valle della Maurienne, tra l’Italia e il dipartimento francese delle Hautes-Alpes. Quello smottamento portò all’interruzione della linea fra Saint Michel Valloire e Modane, cui seguì lo stop alfra