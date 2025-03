Ilgiorno.it - Milano, in casa sparivano i soldi: il collaboratore domestico casca nella trappola e finisce in carcere

Leggi su Ilgiorno.it

, 27 marzo 2025 – Gli ammanchi di. I sospetti sul. Laper incastrarlo. E la scoperta che l'uomo non era solo un presunto ladro, ma anche un pusher. Così,notte tra mercoledì 26 e giovedì 27 marzo 2025, gli agenti delle Volanti hanno arrestato per spaccio e indagato per furto un cinquantatreenne originario dello Sri Lanka, incensurato e regolare. I sospetti della donna Stando a quanto ricostruito, l'uomo lavora (o sarebbe meglio dire, lavorava) comein un appartamento di piazza Giovine Italia, in zona Conciliazione, di proprietà di una 46enne italiana e ha una camera per sé all'interno dell'abitazione. Da qualche tempo, la donna sospettava che il cinquantatreenne la derubasse: durante una vacanza in montagna, ad esempio, aveva notato un ammanco di