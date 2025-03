Bergamonews.it - Milano Design Week, Foppapedretti presenta la collezione outdoor Galatea firmata da Giulio Iacchetti

L’interasarà in mostra nello spazionel cuore di. Il filo conduttore dell’allestimento è lo sguardo sul mare, che si perde nell’infinito. I dieci elementi dellasono disposti come su una banchina e si arrampicano sulle pareti, mettendo in mostra prospettive di vista inedite.Il nomesignifica “dea del mare calmo”, ed è una delle 50 ninfe del mare della mitologia greca.La nuovadi arredodidedicata al fondatore Ezio Foppa Pedretti prende il nome dalla ninfa del mare con l’idea di rendere piacevoli i momenti di tempo libero, relax e svago. Le sedute sono disegnate volutamente ampie per regalare maggior comfort e sono dotate di un singolare bracciolo extra size, che evoca la forma di un remo.La, realizzata in Italia in pregiato legno di frassino certificato Fsc e verniciato all’acqua, è composta da poltrona con poggiapiedi, poltroncina, sedia impilabile, sedia pieghevole, tavolino, tavolo grande, tavolo allungabile, carrello porta vivande e lettino.