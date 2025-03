Oasport.it - Milano crolla in casa con il Barcellona. L’Eurolega dell’Olimpia è quasi finita

L’Olimpiafallisce la partita più importante della sua Eurolega. In quello che era uno scontro diretto da dentro o fuori, la squadra di Messinainper 98-88 contro ile praticamente mette la parola fine al suo cammino europeo.ha ancora qualche minima chance di accedere al Play-In, ma deve vincere le prossime due sfide (Virtus e Baskonia) e poi sperare in una di risultati favorevoli. Si chiude una doppia settimana da incubo per, con le due sconfitte con Real eche sono probabilmente decisive per il futuro.Anon bastano i 28 punti di Nikola Mirotic, che sfiora la doppia doppia con 9 rimbalzi. Ci sono anche 18 punti per Shields e 14 per Mannion, con il play azzurro che ha segnatoa partita. Ilha fenomenale Dario Brizuela da 27 ed un Kevin Punter da 23 punti, ma grandissima prestazione anche dell’azzurro Dame Sarr che firma 13 punti in 17 minuti.