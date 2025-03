Serieanews.com - Milan, una panchina per quattro: Paratici sceglie ma Furlani cambia tutto

, chi sarà il prossimo tecnico del club?l’allenatore maha altri obiettivi, unaperma(Lapresse) – SerieAnewsSergio Conceiçao ha le settimane contate. Ne è cosciente il tecnico che a fine stagione di fatto lascerà larossonera. l’obiettivo è provare a chiudere nel migliore dei modi l’esperienza in rossonero, magari conquistando anche la Coppa Italia. Due trofei in bacheca – la Supercoppa è stata conquistata a gennaio, alla sua secondain rossonero – per una porzione di stagione che potrebbe ugualmente essere considerata positiva.Insomma, le premesse ci sono tutte per fare bene e provare ad avere meno rimpianti possibili al termine di questa avventura. fatto sta che ili aspettava ben altro da lui.