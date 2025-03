Calciomercato.it - Milan, tra Allegri e Conte la pista romantica Ancelotti: con una richiesta | ESCLUSIVO

L’ex allenatore della Juventus e l’attuale tecnico del Napoli in prima fila se Paratici sarà il nuovo direttore sportivo. Ma se lascia il Real Madrid, attenzione al clamoroso ritorno di CarlettoC’è una stagione (negativa) da provare a finire nel migliore dei modi per il. Mai in lotta per lo scudetto e eliminata prematuramente dalla Champions League, la squadra rossonera proverà a vincere la Coppa Italia e a rimontare in classifica nella corsa al quarto posto. Due traguardi che, anche se raggiunti, difficilmente consentiranno a Sergio Conceicao di tenersi la panchina.Carlo(foto Ansa) – Calciomercato.itIlsi appresta a vivere una nuova rivoluzione in estate, che partirà con l’annuncio del nuovo direttore sportivo. Come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, il favorito per quel ruolo è Fabio Paratici, che come primo compito avrà quello di scegliere un nuovo allenatore insieme a Furlani e Cardinale.