Milan Inter il derby di Coppa Italia fa ricchi i nerazzurri | ecco quanto incasserà il club in caso di vittoria

di Redazione, ildifailindicontro i rossoneri, la cifrasi avvicina e – ilnerazzurro così come quello rossonero – hanno almeno un paio di motivi per cercare la. Ma andiamo con ordine, come è noto mercoledì 2 aprile andrà in scena l’andata della semifinale di, mentre tre settimane più tardi ci sarà anche il ritorno della medesima gara. La posta in palio per chi passerà il turno è però come anticipato piuttosto alta., finale e accesso alle final four di Superna. A questi traguardi sportivi ormai noti a tutti se ne aggiunge uno che riguarda il mero punto di vista economico. Di che cifre parliamo? Di, come minimo, almeno 2 milioni di euro per la partecipazione alla finale in programma poi a Roma.