Justcalcio.com - Milan, Ibrahimovic esce di scena o rilancia? Intanto torna | Primapagina

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-27 11:00:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com:diCalciomercato.com HomediZlatanè pronto are. Dopo 19 giorni di assenza e di silenzio in seguito all’intervista a GQ, il ritorno del dirigente svedese delè atteso tra oggi e domani secondo la Gazzetta dello Sport. Tornerà al centro sportivo diello per seguire l’allenamento della squadra e stare vicino a Sergio Conceiçao in vista della trasferta di campionato in calendario domenica sera a Napoli.