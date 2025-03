Calciomercato.it - Milan: affare con il Bologna, sarà l’erede di Pavlovic

Leggi su Calciomercato.it

I rossoneri guardano in casa felsinea per andare a rinforzare la rosa in ottica prossima stagione. E c’è un nome che piace molto a Moncada e IbrahimovicUn quarto posto per salvare la stagione. Ilin questo rush finale proveranno a centrare la qualificazione in Champions League per evitare una rivoluzione totale. Ma, anche con l’ingresso nella competizione europea più importante, ci saranno diversi movimenti sia in entrata che in uscita. L’annata che sta per concludere ha evidenziato delle lacune importanti nella rosa e Moncada e Ibrahimovic sono già al lavoro.con ildi(Lapresse) – calciomercato.itLa priorità restano comunque direttore sportivo e tecnico. Una volta concluso questo passaggio si entrerà nel vivo delle trattative per rendere ancora più completa la rosa.