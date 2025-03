Rompipallone.it - Milan: addio Hernandez, Thiaw porta il sostituto

Leggi su Rompipallone.it

I rossoneri rischiano di perdere il terzino la prossima stagione e il suo erede potrebbe arrivare con il ‘sacrificio’ del centrale tedescoIlsi prepara a salutare Theo. Nonostante il francese spera in un prolungamento, le trattative per il rinnovo sono ferme e per questo motivo un suoin estate si avvicina. Il contratto in scadenza nel 2026 porterà ad una separazione nel prossimo calciomercato se non si dovesse ad un prolungamento. Per questo motivo i rossoneri stanno guardando con attenzione ale potrebbe arrivare un nome a sorpresa in caso di Champions League.Secondo le informazioni, il Bayer Leverkusen ha messo nel mirinoper andare a rinforzare il proprio reparto difensivo nel prossimo calciomercato. Una ipotesi da tenere in considerazione visto che qualche sacrificio i rossoneri lo dovranno fare.