Milan 30 milioni e va in Bundesliga | via il primo big

, via alla rivoluzione in estate: 30di euro ed un big può lasciare i rossoneri, la decisione della dirigenza, 30e va in: via ilbig (Ansa Foto) – SerieAnewsLa Champions League è poco più che un miraggio per il. Il club rossonero è al momento nono in classifica con 47 punti e sono sei le lunghezze da recuperare rispetto al Bologna quarto. Non un divario incolmabile, considerato anche come i rossoneri siano reduci da due vittorie consecutive.Contro Lecce e Como, però, sono arrivate in rimonta che se da un lato la squadra ha mostrato grande carattere e voglia di non arrendersi mai, dall’altro ha peccato in modo palese in organizzazione ed approccio alla partita. Insomma, da Fonseca a Conceiçao i grandi problemi in casa rossonera non sono stati risolti, con la squadra apparsa in evidente affanno.