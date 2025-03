Oasport.it - Mikaela Shiffrin non dà scampo alle rivali nell’ultimo slalom stagionale. Ljutic trema, ma vince la Coppa di specialità

La carica dei 101! Una strepitosasi è aggiudicata lovalevole per le Finali delladel Mondo di sci alpino femminile 2025 in corso di svolgimento a Sun Vy (Idaho, Stati Uniti), toccando quota 101 successi in carriera. Sulla pista denominata Bald Mountain abbiamo assistito all’ultima gara dell’anno e le sorprese non sono mancate. La notizia più importante tuttavia è che Zrinkanon ha sbagliato e ha messo le mani sulladinel frattempo, ha raggiunto un altro traguardo notevole, ovvero ha pareggiato il record di Ingemar Stenmark di 86 successi tra gigante e(64 in questo caso) indel Mondo. La padrona di casa ha voluto ribadire a tutte che la numero 1 tra i pali stretti, e non solo, è sempre lei e ha rilanciato la sua candidatura per la Sfera di Cristallo in vista della prossima stagione.