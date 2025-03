Agi.it - Michael Schumacher "non comunica più verbalmente"

AGI - La leggenda della Formula 1,, vincitore di sette campionati mondiali "non riesce più are" a seguito del tragico incidente sugli sci avvenuto il 29 dicembre del 2013 sulle nevi francesi di Meribel. A rendere note le condizioni di salute dell'icona dell'automobilismo è Felix Gorner, giornalista tedesco del canale Rtl, considerato uno dei giornalisti più vicini alla famigliae, quindi, fonte affidabile. "E' una persona bisognosa di cure, dipendente da chi si prende cura di lui, che non riesce più a esprimersi attraverso il linguaggio, è una situazione molto triste", ha aggiunto Gorner., 56 anni, viene curato da un team di medici e dalla moglie Corinna nella casa sul lago di Ginevra ma fino alla rivelazione di Gorner erano state diffuse poche notizie sulle sue condizioni.