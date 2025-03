Thesocialpost.it - Michael Schumacher non comunica più verbalmente: il racconto del giornalista Felix Gorner

La leggenda della Formula 1,, sette volte campione del mondo, “non riesce più are” a causa delle conseguenze del grave incidente sugli sci avvenuto il 29 dicembre 2013 sulle nevi di Meribel, in Francia. A rendere note le attuali condizioni dell’ex pilota ètedesco del canale RTL e tra le fonti più vicine alla famiglia.Secondo quanto riferito da, il campione oggi dipende totalmente da chi si prende cura di lui. “È una persona bisognosa di cure, non riesce più a esprimersi attraverso il linguaggio, è una situazione molto triste“, ha spiegato il, 56 anni, è seguito da un team medico specializzato e dalla moglie Corinna nella villa di famiglia situata sul lago di Ginevra, in Svizzera.