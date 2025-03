Tvzap.it - Michael Schumacher, non ci sono buone notizie: cosa succede all’ex campione di F1

Leggi su Tvzap.it

Come sta? Le recenti dichiarazioni del giornalista tedesco Felix Gorner, tra le persone più informate sulle condizioni dell’ex pilota della Ferrari e pluri-di Formula 1, riportano novità purtroppo non positive. (segue dopo la foto)Gorner ha fornito dettagli sull’attuale situazione del, spiegando chedipende interamente dall’assistenza continua per le sue necessità quotidiane. “È un individuo che richiede cure costanti, un uomo che non può più esprimersi verbalmente a seguito delle conseguenze del suo infortunio”, ha detto Gorner, sottolineando il contesto difficile e riservato che circonda la vita di. Ma c’è un’altra novità, purtroppo negativa. (segue dopo le foto)"can no longer express himself through language," according to one well-placed insider.