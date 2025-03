Ilveggente.it - Miami, si arrende Berrettini: che brutta botta

Matteo, è successo davanti a tutti e in mondovisione: un momento durissimo per il martello romano, ecco com’è andata a finire.Quando è arrivato aaveva poche certezze. Non era mai riuscito a vincere sulla superficie dell’Hard Rock Stadium, per cui non aveva la certezza matematica di passare al turno successivo. Sappiamo bene, però, che poi ce l’ha fatta eccome. Non solo: si è addirittura spinto fino ai quarti di finale, mostrandosi cocciuto e determinato come, in tutta onestà, non lo si vedeva da tempo.Si: che(AnsaFoto) – Ilveggente.itMatteoha giocato tre match coi fiocchi, soprattutto quello contro Alex de Minaur. Ha annullato tanti di quei set point che non si contano sulle dita di una mano, il che la dice lunga su quanta voglia avesse di andare avanti e di riassaporare le emozioni che erano all’ordine del giorno quando era il sesto miglior giocatore al mondo.