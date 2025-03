Lapresse.it - Miami Open 2025, oggi Paolini e Berrettini in campo: orari e dove vederlo in tv

Jasminee Matteoin, giovedì 27 marzo, al. L’azzurra sarà inper una storica semifinale nel torneo del WTA 1000 in Florida: se la vedrà contro la bielorussa Aryna Sabalenka.invece sfiderà ai quarti di finale, quando in Italia sarà notte, l’americano Taylor Fritz.vedere in tvJasmine, che ha battuto ai quarti la polacca Linette, è la prima azzurra a conquistare una semifinale al. Scenderà incontro Sabalenka, numero uno del ranking, non prima delle 20 ore italiane: la partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky: Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e in streaming su Sky Go e Now. Matteo, dopo aver superato De Minaur agli ottavi, scenderà inalnon prima della mezzanotte contro l’americano Taylor Fritz.