Ilfattoquotidiano.it - Miami Open 2025, oggi in campo Berrettini e Paolini. Orario e dove dove vedere le partite in tv

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Matteoe Jasminevogliono continuare a sognare a. Il tennista romano, dopo aver eliminato Alex De Minaur al termine di una grande battaglia, se la vedrà nei quarti di finale con Taylor Fritz, adl’avversario più ostico rimasto in tabellone insieme a Novak Djokovic, dopo l’eliminazione di Alexander Zverev. L’azzurra invece, che facendo fuori Linette è diventata la prima tennista italiana a raggiungere la semifinale del torneo, è attesa da una sfida di fuoco contro la numero 1 al mondo Aryna Sabalenka.Quello trae Fritz si prospetta un’incontro equilibrato. I precedenti però non sorridono all’italiano. I due si sono incontrati 4 volte e il bilancio parla chiaro: 4-0 per l’americano. Fritz ha avuto la meglio nel 2019 nelle Finals di Coppa Davis, poi nel 2021 a Indian Wells e nella United Cup nel gennaio 2023.