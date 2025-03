Ilfattoquotidiano.it - “Mi ha strangolata e ha detto: ‘Voglio picchiarti a sangue e metterti incinta’”. La denuncia di Bri Stern contro il fidanzato Andrew Tate

“Voglio”. “Mi darai un figlio quest’anno, pu****a. Che senso ha averti se non ti picchio e non ti metto incinta?”. Sono alcuni dei messaggi agghiaccianti che, ilverso influencer e “misogino autoproclamato”, avrebbe inviato alla fidanzata Bri. Messaggi che ora fanno parte di unaper violenza sessuale presentata dalla donna alla polizia di Beverly Hills, come riportato in esclusiva dal tabloid americano TMZ (Fox Corporation). Secondo la, l’episodio di violenza sarebbe avvenuto l’11 marzo scorso presso il prestigioso Beverly Hills Hotel, dove la coppia alloggiava. Durante un rapporto sessuale,avrebbe iniziato a strangolare la. “Lei lo ha implorato di smettere”, riporta TMZ, ma lui avrebbe continuato, intensificando la violenza.