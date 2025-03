Forlitoday.it - Mezzo milione di euro per la riqualificazione dell'ex monastero dell'Annunziata: nascerà una una foresteria con 12 stanze

Una nuova buona notizia per Tredozio. Dopo l’assegnazione dei circa 3 milioni didi fondi governativi per la realizzazione di una nuova scuola, arriva la confermaa approvazione del finanziamento Stami (Strategie territoriali per le aree montane e interne) per la rifunzionalizzazione.