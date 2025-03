Liberoquotidiano.it - "Mezzanotte nel giardino del bene e del male", un Clint Eastwood diverso dai soliti

NELDELE DELWarner TV ore 21.30. Con Kevin Spacey, John Cusack e Jack Thompson. Regia di. Produzione Usa 1997. Durata: 2 ore e 34 minuti LA TRAMA Un ricco mercante d'arte di Savannah viene processato per l'omicidio di un giovane teppista al quale era legato da amicizia particolare. I giudici si trovano di fronte a un dilemma .E' stata legittima difesa o assassinio premeditato? Un giornalista venuto da fuori arriva per primo alla verità PERCHÈ VEDERLO Perché è undaiche per una volta si tiene lontano dalle storie di "machos" e affronta personaggi e ambientazioni decadenti che avrebbero fatto la gioia di Luchino Visconti o Joseph Losey. Grande Kevin Spacey in un ruolo forse non lontano dal vero Spacey.