Metroid Prime 4: Beyond si mostra nel primo video gameplay su Nintendo Switch

Dopo anni di attesa,4:sifinalmente in azione con unrilasciato durante ilDirect. Il nuovo capitolo della celebre saga riporta Samus Aran in una nuova avventura, questa volta su Viewros, un pianeta sconosciuto e carico di misteri. Il titolo, atteso per il 2025, promette unrinnovato grazie a nuove abilità psichiche della protagonista, che dovrà affrontare minacce inedite e trovare un modo per tornare a casa.Neltrailer è possibile vedere la coraggiosa Samus Aran muoversi tra ambientazioni suggestive e pericolose, utilizzando poteri mai visti prima nella serie. Queste abilità psichiche potrebbero rivoluzionare l’esperienza di gioco, offrendo nuove possibilità di esplorazione e combattimento. Il titolo riprenderà le meccaniche in prima persona che hanno reso celebre la saga, ma con nuove dinamiche che lo renderanno ancora più avvincente.