Metalmeccanici: domani a Napoli lo sciopero nazionale di Fim, Fiom e Uilm

– “I salari italiani hanno perso l’8,7% di potere d’acquisto tra il 2008 e il 2024, come certificato dal Rapporto dell’OIL. È urgente affrontare il tema degli aumenti dei minimi contrattuali. Le rigidità delle associazioni datoriali, che insistono su clausole di salvaguardia e recupero ex post dell’inflazione, stanno bloccando da tre mesi la trattativa, lasciando i lavoratori senza contratto in un contesto economico incerto”. E’ quanto si legge in una nota congiunta firmata da Biagio Trapani (segretario generale della Fim), Mauro Cristiani (segretario) e Crescenzo Auriemma (segretario generalee Campania), ricordando le otto ore diproclamate perper i lavoratori, nell’ambito delle mobilitazioni indette a livellodalle tre sigle sindacali per il rinnovo del Contratto Collettivodi Lavoro.