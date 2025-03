Messina Denaro sequestrati 14 milioni a Laura e Andrea Bonafede amante e autista del boss mafioso

Ilfattoquotidiano.it - Messina Denaro, sequestrati 1,4 milioni a Laura e Andrea Bonafede, amante e autista del boss mafioso

Le persone di fiducia di Matteonel mirino della Guardia di Finanza: il comando di Palermo (per conto del Tribunale di Trapani) ha eseguito 2 sequestri per per oltre 1,4di euro, ai danni dell’e dell’amica intima del, accusati di essere stati i due principali fiancheggiatori dell’allora latitante.L’e l’amica intima – “I sequestri giungono all’esito di due procedimenti di prevenzione avviati in seguito alla cattura del latitante – dicono le Fiamme gialle – Gli accertamenti, nello specifico, sono stati finalizzati a ricostruire il profilo patrimoniale di, condannati in primo grado a 11 anni e 9 mesi e di 14 anni di reclusione e dei loro nuclei familiari, nonché a tracciare possibili flussi didiretti a finanziare la latitanza deldi Cosa nostra”.