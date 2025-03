Spazionapoli.it - “Meret meglio di Maignan”, il campione del Mondo spiazza: è successo in diretta

Undelsi è soffermato sia suche su.Il Napoli è pronto per una sfida molto importante per il continuo della sua stagione. Domenica sera, infatti, allo Stadio Diego Armando Maradona ci sarà la sfida con il Milan di Sergio Conceicao.Gli azzurri, considerando anche la gara casalinga dell’Inter contro l’Udinese, dovranno cercare di fare di tutto per battere la squadra rossonera. Questa gara tra Napoli e Milan, di fatto, avrà tantissimi duelli. Tra quelli più importanti, seppure a distanza, c’è quello tra i due portieri: Alexe Mike. Proprio su questi due estremi difensori bisogna registrare un annuncio sorprendente da parte di undel.Marco Amelia: “ha un qualcosa in più di”Marco Amelia, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’:“ha abituato i tifosi rossoneri a grandissime cose, ma quest’anno le sue prestazioni non sono state all’altezza.