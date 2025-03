Juventusnews24.com - Mercato Juve: anche le big di Premier e l’Atletico Madrid sul calciatore accostato ai bianconeri! Aumenta la concorrenza, tutti i dettagli

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: ci sonole big diLeague esulche piace ailaSecondo quanto riportato dal Messaggero Veneto,sensibilmente ladelper ingaggiare in estate Lorenzo Lucca, rivelazione di questa stagione in Serie A con l’Udinese.Sull’attaccante classe 2000 sono piombati diversi club diLeague come il Nottingham Forest, l’Arsenal e il Liverpool, ma occhioalin Spagna. Per lasciarlo partire, i friulani chiedono una cifra non inferiore a 30 milioni di euro più bonus.Leggi suntusnews24.com