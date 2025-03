Terzotemponapoli.com - Mercato del Napoli: le idee

Leggi su Terzotemponapoli.com

: prospettiveDopo Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss, che ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi in merito alle possibili operazioni di, ricordiamo: “Marianucci verrà perfezionato il prossimo primo giugno. Ilè caldissimo su Bonny del Parma. Si sta lavorando su Solet, Manna vuole Zhegrova a tutti i costi. Bisogna tenere accesi i riflettori anche su Frattesi e Lucca”.Ci sono novità suldella difesa. Gatti ha stipendio bassissimo e la Juve può cederloFederico Gatti, il centrale che tanto piace aldi Conte, è sul. Rinnovo in stand-by. Ingaggio basso. La Juve potrebbe decidere di cederlo, nonostante sia un titolarissimo, per fare cassa, finanziando così ilin entrata in vista della prossima stagione. Ne parla il Corriere dello Sport oggi in edicola.