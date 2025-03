Ilgiorno.it - Merate, colpo in tabaccheria: il proprietario reagisce ma il rapinatore lo picchia

(Lecco), 27 marzo 2025 – Assalto all'arma bianca in. Ilha reagito, ma ha rimediato un pugno in faccia ed è finito prima a terra, poi in ospedale. Soccorsa anche sua madre, che ha assisto alla scena. La rapina Nel pomeriggio di oggi unarmato di taglierino ha fatto irruzione nelladi via Sant'Ambrogio a, vicino alla chiesa parrocchiale. Era uno straniero, probabilmente nordafricano. Voleva i soldi dell'incasso. Dietro il bancone c'era Ivan, 32 anni, il titolare, che ha provato a cacciarlo a forza: lui e ilsi sonoti ma ad avere la peggio è stato il tabaccaio. L'intruso invece ha arraffato i soldi dal registratore di cassa e alcuni Gratta e vinci e poi è scappato a piedi. Nellac'era anche la mamma di Ivan, che ha 67 anni e ha accusato un leggero malore per lo shock.