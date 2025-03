Formiche.net - Meno dazi in cambio di TikTok. La Cina rifiuta l’offerta di Trump ma il ban si avvicina

Nella vendita delle attività di, “ladovrà svolgere un ruolo, probabilmente dovrà approvarla e, se lo farà, forse concederò loro una piccola riduzione dei”, ha affermato Donalddopo aver annunciato tariffe al 25% sulle auto che verranno importate negli Stati Uniti. Dallaperò chiudono immediatamente la porta, escludendo tale possibilità. La dichiarazione del presidente americano conteneva il solito ricatto in allegato, ma avrebbe potuto in qualche modo diventare un accordo win-win.Una delle prime decisioni da presidente è stata quella di rinviare di 75 giorni il bando della piattaforma di ByteDance, che ha tempo fino al 5 aprile per trovare un acquirente americano – in lista ci sono anche Microsoft e Oracle, ma anche altri imprenditori privati. Quella data di scadenza è ormai arrivata, ma un accordo non ancora.