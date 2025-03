Lanazione.it - Memorial Carlo Zecchini. Previste venti squadre

CALCIOJuventus, Bologna, Lazio, Genoa, Perugia, Pisa, Empoli, Prishtina (Kosovo) e Arezzo: al momento sono queste le società che hanno dato l’adesione alla prima edizione del "", torneo di calcio Under 14 in programma dal 9 all’11 maggio, che si svolgerà in tre impianti cittadini: Stadio "", Sussidiario "Nilo Palazzoli" e Centro Sportivo "Frida Bottinelli". La Giunta ha deciso, su proposta della Pro Soccer Lab di Castiglione della Pescaia, di ricordare e onorare la memoria del calciatore biancorossoorganizzando questa importante manifestazione nazionale e internazionale alla quale saranno presenti 20(dovrebbe esserci anche l’Us Grosseto) con circa 400 atleti. "Il 1°rappresenta un valido strumento di promozione turistica che porta anche visibilità e interesse a Grosseto, contribuendo a rafforzare il legame tra il nostro territorio e il mondo del calcio" ha affermato in sindaco Vivarelli Colonna".