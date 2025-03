Ilfattoquotidiano.it - Meloni si fa i complimenti: “Siamo il quinto governo più longevo”. E rilancia il premierato

“Esattamente oggi il nostroentra nella lista dei cinque governi più duraturi della storia della Repubblica italiana. In 79 anni di storia repubblicana l’Italia ha avuto ben 68 governi, noi oggialposto per durata, significa che abbiamo risalito 63 posizioni in circa 127 settimane di, è un risultato che voglio condividere per ringraziare i tanti cittadini che continuano a sostenerci e che ci danno la forza per andare avanti con determinazione”. Così sui social la presidente del Consiglio Giorgiasi fa ida sola, in un video pubblicato sui social, per i risultati dell’esecutivo, sottolineando di avere dopo due anni e mezzo “ancora il consenso della maggioranza dei cittadini”.La premier ne approfitta anche perre la riforma sul: “La riforma del, che intanto procede in Parlamento, è una riforma che io considero fondamentale per l’Italia perché fa due cose essenziali: restituisce ai cittadini il pieno potere di scegliere da chi vogliono essere governati e garantisce che chi viene scelto abbia il tempo necessario per realizzare il mandato che ha ricevuto.