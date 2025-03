Ilfoglio.it - Meloni placa Salvini e Tajani in vista dell’Eliseo. Ma non parla di dazi e non si espone

Leggi su Ilfoglio.it

Nontevi sui giornali, ma in privato. Non diamo la sensazione di essere una maggioranza litigiosa. Va bene i congressi, d’accordo i sondaggi ma anche meno. Giorgiariunisc. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti