Meloni a summit Parigi | coinvolgere Usa

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.18 Al vertice di, la premier"ha sottolineato l'importanza di continuare a lavorare con gli Stati Uniti per fermare il conflitto e raggiungere una pace che assicuri la sovranità e la sicurezza dell'Ucraina, auspicando il coinvolgimento di una delegazione americana al prossimo incontro di coordimento". Così Palazzo Chigi in una nota. Ha ribadito che "non è prevista alcuna partecipazione nazionale a un'eventuale forza militare sul terreno". "Garanzie di sicurezza solide" a Kiev trovino fondamento "nel contesto euroatlantico"