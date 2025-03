Panorama.it - Medicina senza test è già una vittoria per gli studenti

In Italia siamo abituati a un fenomeno che parte dai consigli di circoscrizione, passa per i Comuni e le Provincie, attraversa le Regioni, arriva al Parlamento e persino in Europa. Il fenomeno è il seguente: una parte politica chiede una riforma a cui poi segue il nulla che, in filosofia, è un concetto alto, mentre in politica è un fallimento. Ma poi cos’è che succede di così particolare in Italia? Che quella stessa proposta formulata da una parte politica, e poi accantonata, quando viene realizzata dall’opposizione non va più bene, non è sufficiente, è su una strada che non va nella direzione giusta e qui nasce il concetto di benaltrismo, che consiste nell’affermazione che «ci vuole ben altro». Non si tratta di un episodio isolato, ma di una prassi costante che induce a una noia mortale per la ripetitività, l’inutilità e il tasso di velleitarismo presente in questo modus operandi.