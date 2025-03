Thesocialpost.it - Media tedeschi: “Jet spia russo intercettato nello spazio aereo della Nato”

Questa mattina, l’Aeronautica Militare tedesca hauna est dell’isola di Rügen. L’incidente, riportato dal quotidiano Bild, è avvenuto alle 9:14, quando il Centro operativocombiha rilevato “attività” nell’area di Kaliningrad. Soltanto dodici minuti dopo, l’allarme è stato lanciato dalla base aerea di Rostock-Laage, con due Eurofighter che sono decollati in emergenza per intercettare il velivolo, che stava avvicinandosi allotedesco.Alle 9:45, i pilotihanno registrato un contatto radar con l’, seguito da un contatto visivo alle 9:49. Da quel momento, è diventato evidente che si trattava di un Ilyushin Il-20M, unda ricognizione, noto con il nome in codice“Coot-A”. Il velivolo, che non ha attivato il suo transponder né ha risposto ai messaggi radio, è stato giudicato una minaccia significativa per il trafficocivile.