Medei soddisfatto | Ma ora il livello si alza

Tanta felicità nel post gara in casa biancorossa. I giocatori vanno a festeggiare sotto lo spicchio occupato dalla cinquantina di tifosi al seguito, poi eccoli ai cronisti. Fabio Balaso: "Siamo stati bravi a resistere dopo essere stati rimontati nel secondo set. La squadra in quel frangente ha dimostrato grande carattere e lucidità, riuscendo a rimettersi in carreggiata e portare a casa una qualificazione alla semifinale che per noi è importante". Nikolov: "Siamo contentissimi di aver conquistato la semifinale e dobbiamo esserlo ancor più per il fatto che due partite importantissime sulle quattro di questa serie le abbiamo vinte fuori casa, quindi cancellando in maniera definitiva quello che nella prima parte della stagione per noi era stato un vero e proprio tabù. Tra dieci giorni – conclude – ci aspetta la grande Perugia".