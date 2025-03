Sportnews.eu - McLaren, Zak Brown: “La Ferrari la rivale più temibile”

L’amministratore delegato della, Zakha spiegato che larimane l’avversaria piùal momento per la scuderia papaya.Laha già mostrato la propria forza in queste prime due tappe della stagione 2025 di Formula 1 dopo le sorprendenti prestazioni nei test pre campionato in Bahrein. A Melbourne ha trionfato Norris, mentre in Cina è arrivata una doppietta con Piastri sul primo gradino del podio.Zak, secondo l’adlaè lapiùdella scuderia papaya (Foto da Instagram – zceo) – Sportnews.euLa scuderia papaya ha già staccato tutti in classifica costruttori, soprattutto lache si ritrova a ben 61 lunghezze dalla vetta, soprattutto dopo la doppia squalifica in Cina. Un distacco che, però, non rassicura l’amministratore delegato della, Zak, che teme una possibile rimonta della scuderia di Maranello.