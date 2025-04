Tgcom24.mediaset.it - Mbappé tra le stelle del Madame Tussauds di Londra: eccolo di fronte alla sua statua

Il fenomeno del calcio internazionale Kylianentra nel pantheon delledidi, consolidando la sua leggenda accanto alle icone internazionali celebrate dall'attrazione. Un video mostra il momento in cuisi è trovato faccia a faccia con la sua nuovaa Madrid, la città in cui oggi risiede, che sarà esposta aldia partire da venerdì 4 aprile. Lamantiene la posa celebrativa a braccia incrociate di. La figura è vestita con la divisa da trasferta della nazionale francese, accompagnata da parastinchi e fascia da capitano per completare il look, tutti donati dallo stessoin occasione di UEFA Euro 2024.