Panorama.it - Mazzo di carte, snack e contanti: così secondo l’Ue dovremmo sopravvivere a una catastrofe

Leggi su Panorama.it

Il dettaglio più agghiacciante è la musica, quella che accompagna il video attraverso il quale il commissario Ue per la gestione delle crisi, la belga Hadja Lahbib, ha lanciato il «kit di sopravvivenza» per le prime 72 ore della guerra che verrà. Un cacofonico accompagnamento musicale da sit-com americana per annunciare la più terribile delle tragedie: un conflitto armato dato ormai per sicuro, come un anno fa si dava per sicura la pandemia X e due anni fa l’estinzione della specie umana a causa dei cambiamenti climatici. Oggi quelle tre emergenze – guerra in testa, che ha spodestato pandemia e clima – campeggiano sul documento «Strategia di preparazione dell’Unione» presentato ieri a Bruxelles nel quale il dottor Stranamore-Ue, guidato da Ursula von der Leyen, conquistando ormai la vetta più alta dell’irresponsabilità e del grottesco, agita lo spauracchio più temuto: il conflitto armato sul nostro territorio e sulle nostre città.