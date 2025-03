Ilgiorno.it - Maxi-frode, il chimico verrà estradato negli Usa

Un anno fa l’arresto, poi la liberazione e infine la decisione della Cassazione che apre le porte all’estradizioneStati Uniti delmessicano Juan Romero. Il suo difensore, l’avvocato Alexandro Maria Tirelli, rivolge un appello al ministro della Giustizia Carlo Nordio, chiedendo di "non firmare l’estradizione", anche perché "Romero è un malato oncologico ed è accusato di un reato che in Italia sarebbe prescritto". L’uomo, nato 78 anni fa a Città del Messico, era stato arrestato il 19 marzo dell’anno scorso in una struttura ricettiva in via Broletto, a pochi passi dal Duomo di Milano. Su di lui pendeva un mandato di cattura emesso nel 2015 dagli Usa per aver partecipato a unarealizzata attraverso la vendita a grossisti in tutti gli Stati Uniti di "milioni di bottiglie" di una bevanda energetica destinata ad atleti e runner.