Ilrestodelcarlino.it - Matteo Lepore: “Tram, via Ugo Bassi riapre a metà aprile. Fondi Ue per la casa”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 27 marzo 2025 – “Poco più di due settimane e via Ugoriaprirà definitivamente: prima ai pedoni e poi, una decina di giorni dopo circa, ai mezzi pubblici. E sarà il manifesto della bellezza del lavoro che è stato fatto”. La previsione è del sindaco, che con tutta la sua amministrazione è alle prese, in questi mesi, con la gestione della fase più complicata dei lavori: i cantieri della linea Rossa ‘conquistano’ le arterie principali del centro, mentre quelli della verde hanno preso dimora appena più in là, scavallato il ponte ditti. Sindaco, la città è ufficialmente entrata nella fase più complicata per la realizzazione del: e prima della bellezza, c’è da fare i conti con un traffico sempre più congestionato. “È vero che ci sono disagi, ma c’è anche l’impegno massimo da parte dell’amministrazione e delle aziende coinvolte negli appalti, con più di mille addetti al lavoro.