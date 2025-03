Ilfattoquotidiano.it - Mattarella: “Sulla Difesa l’Europa deve decidere subito. Minacce dall’uso spregiudicato dello spazio”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Secondo Sergionel futuro “la logica militare continuerà ad essere una colonna fondamentale per lanazionale”. Mentre a Parigi è in corso il summit dei cosiddetti Paesi “volenterosi”, il presidente della Repubblica approfitta di un incontro con una delegazione dell’Aeronautica militare per inviare il suo messaggio. “Appare essenziale una riflessione sul nuovo contesto strategico internazionale che naturalmente richiederà conseguenti processi decisionali. Vale per le decisioni nel contesto dell’Alleanza atlantica e vale per le decisioni nell’Unione europea che non sono più rinviabili. Guardiamo al futuro con la consapevolezza che la logica militare continuerà ad essere una colonna fondamentale per lanazionale”, ha detto il capoStato.Durante il ricevimento al Quirinale, organizzato per il 102simo anniversario dell’Aeronautica militare,ha aggiunto: “Viviamo un’epoca di profonde trasformazioni geopolitiche, tecnologiche, strategiche che confermano la necessità di professionalità e prontezza.